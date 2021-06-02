氣溫高見36.1°C　熱夜長達14天　今年5月史上最熱

踏入初夏以來，本港天氣持續炎熱，由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，今年5月是香港有紀錄以來最熱的，5月平均氣溫及平均最低氣溫分別為攝氏29.0度及攝氏27.0度，各較其正常值高攝氏2.7度及攝氏2.5度，兩者皆是有紀錄以來5月份最高。5月的平均最高氣溫則為32.1度，較其正常值高攝氏3.3度，是有紀錄以來5月份的第二高。

數據顯示，受到副熱帶高壓脊的影響，5月19日的最低氣溫為攝氏28.8度，是有紀錄以來佛誕的最高；5月21日的最低氣溫為攝氏29.5度，是有紀錄以來5月份的最高，及至5月23日，當日陽光充沛，天文台當日下午錄得的氣溫上升至全月最高的攝氏36.1度，刷新5月份的最高氣溫紀錄，當日平均氣溫則為攝氏31.4度，亦打破了5月份日平均氣溫的最高紀錄。5月的熱夜總數達14天，是有紀錄以來5月份的最多，而由5月16日起出現了連續6個熱夜，亦刷新5月份最長連續熱夜的紀錄。

連同異常溫暖的3月及4月，本港在今年3月至5月期間經歷有紀錄以來最溫暖的春季，今年3月至5月的平均氣溫、平均最低氣溫及平均最高氣溫分別為攝氏25.0度、攝氏23.2度及攝氏28.0度，三者皆是同期有紀錄以來最高。

此外，過去的5月亦遠較正常少雨，全月總雨量只有65.0毫米，是正常值290.6毫米的約22%；今年首5個月的累積雨量為163.1毫米，較同期正常值590.9毫米少約72%，是同期有紀錄以來的第二低；而5月20日早上，本港南丫島附近則錄得一宗水龍捲報告。