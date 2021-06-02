立會三讀通過增股票印花稅　張華峰投反對票

立法會今午（2日）在30贊成、3反對及2棄權下，三讀通過《2021年收入(印花稅)條例草案》，草案旨在修訂《印花稅條例》(第117章)，以實施政府就2021-2022財政年度提出的財政預算案中的建議，把售賣或購買以及轉讓香港證券的應繳印花稅稅率調高30%。有議員認為上調股票印花稅只是短期做法，長遠而言應改革稅制、擴闊稅基。

金融服務界議員張華峰指出，他早前打算提出的3個修正案均被政府拒絕，有些議員亦不明白為何他與業界會堅決反對條例草案，不明白為何香港作為國際金融中心會「撐唔起200幾個經紀」。但張指修例草案並不公道，「但係咁落去冇意思」，他決定為業界及股民投下堅定的反對票。

經民聯議員盧偉國亦指該黨亦不支持條例草案，認為政府不能輕率地低估交易成本提升帶來的影響，希望政府可以重視這隻「識生金蛋的雞」，應要「做大個餅」，亦形容張華峰是苦口婆心地對事宜表達關注。

至於另一黨友石禮謙則指很明白張華峰為何如此憤怒，於二讀程序亦不再發言，因為即使他用盡時間發言，「除了經民聯、局長亦冇其他人喺到聽」。石禮謙又批評財經事務及庫務局局長許正宇不應與其他無知的人一樣，應該深入了解加稅帶來的影響，又指「喺你手上做呢件事係冇邏輯、不負責任」。

但會上多名議員支持有關條例草案，其中議員鍾國斌表示，疫情下過往一年政府已耗用3000億港元，直言「用咗錢就必須要有收入」，預料上調印花稅能夠帶來不少收入，加上現時百業蕭條，但金融業特別暢旺，又預料未來股票市場不會太差，認為幫助提高政府收入是值得做的。

議員田北辰則認為政府加稅是「頭痛醫頭，次次有事就去識生金蛋的雞度拎，拎完又拎」，都不是辦法，長遠而言應該改革稅制、擴闊稅基，例如設立累進式的稅制，長遠為政府增加穩定的收入來源。

議員蔣麗芸則對加稅有保留，她明白過去2年香港經濟因為疫情關係有所影響，但近期經濟已有所回升，故不認同現時要加股票印花稅，買賣股票並非一定賺錢，但一定要交股票印花稅，付出成本，又指全港有3分1、大約200萬人是股民，受影響人數之多。

財經事務及庫務局局長許正宇強調，政府綜合帳目預計會連續4年錄得赤字，並未計及未來可能推出的退稅及紓緩措施，故決定調整股票印花稅是為了提升政府收入，維護公共財政的穩健度。對於議員擔心交易成本增加會減少交投量，他解釋，部分海外市場有設置股息稅及資本增值稅，不可以直接比較交易成本，且香港市場的賣點從來不是成本低。他又指投資者在買賣10萬港元時只需多付30港元稅項，相信他們投資時會期望獲得多於30港元的回報，不會大幅度減少其交投意欲。