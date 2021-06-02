中學生藏炸藥案　首被告稱拿回校為做實驗

馬鞍山一間中學2名男學生，涉嫌在前年11月27日攜帶烈性炸藥TATP回學校，因而被控管有爆炸品罪，案件今天（2日）在區域法院續審。案發時就讀中六的首被告黎文光今天自辯表示，案發前數星期從一名黑衣人處收到涉案的TATP粉末，故想用它做實驗。至於從他錢包搜出的空包彈，則是在街上拾獲，打算用來向朋友炫耀。他指他與另一名被告在Telegram談及炸藥、氯氣炸彈等對話，亦只是他在吹噓、「想型俾佢睇」，圖讓低他2年級的對方尊敬自己。

黎文光作供表示，他對軍事遊戲有興趣，故在案發數月前，他在深水埗基隆街發現一夥金色子彈時，便把它拾起收藏。因該子彈沒有彈頭，故他以為是工業釘槍的「底火」。他表示將該子彈放在錢包內，以便日後與朋友聚餐時不經意跌出，以向朋友炫耀。另在案發前2星期，他穿着黑衣黑口罩身處旺角時，有一名黑衣人走來，把一包用錫紙包住的白色粉末交給他，對方並指「用火燒佢，識爆嘅，好好玩」。他當時看見粉末有細小球體，並聞到剌鼻的洗甲水味，他於是上網查資料，懷疑粉末是TATP。因網上資料指該項物質敏感，他一度把它放入雪櫃存放。

黎表示他對科學有興趣，並覺得平時難找到該些物質做實驗，所以便以火燒及錘子錘打等方式，先後進行了4次實驗，以研究物質的特性及危險程度。他指粉末被火燒時，皆是「噗 」一聲便瞬間消失，認為危險性不大。他之後把粉末分成2包帶到學校，心想向老師請教，亦想與同學一同實驗。

對於黎與當時是他師弟的次被告趙旭，在案發前曾在Telegram對話，當中黎表示「被狗搞」、「唔好過嚟，我身上有毒氣」、「範圍好大，聞到會死人」、「諗住今日想將啲炸藥攞走，一攞走就瀨嘢」及「要唔要我教你整氯氣炸彈」等。黎今天就解釋指，「被狗搞」是指被母親雀友養的狗舔。其他訊息都只是想向師弟吹噓，自己敢身處兵荒馬亂的地方，想令對方認為自己「好勁」，「想要係佢面前威一下、型俾佢睇」實際上他只是在家觀看直播，或站在示威地點旁邊看熱鬧，並只是從一些網上下載似是顯示毒氣的圖片影片，並不懂得相關實際知識。