公海遊宣布復辦一周　郵輪公司指首航預訂已近爆滿

有郵輪公司指公眾預訂僅開放一星期，首航與第2班航次已錄得接近九成預訂率。

為了有序地令旅遊業復甦，政府早前公布復辦郵輪「公海遊」，預計最快在7月底成行，惟所有船員與乘客必須在行程開始前完成疫苗接種。有郵輪公司今(2日)指，政府公布消息後市場反應熱烈，公眾預訂僅開放一星期，首航與第2班航次已錄得接近九成預訂率，8月周末航次預訂率亦接近五成，有旅遊業界認為，郵輪重啟有助刺激旅遊經濟。

政府復辦郵輪「公海遊」，星夢郵輪早前表示在7月會恢復香港母港營運，並推出2、3晚的海上遊航線，當中索價1,188港元的航線亦有價有市。集團今指以兩晚航線預訂率最高，7月30日出發的首航以及8月1日出發的第2班航次均錄得接近九成預訂率，近乎爆滿，而所有8月出發的周末航次預訂率亦接近五成。

雲頂郵輪集團總裁朱福明指，有接獲來自本港慈善團體包船，以及多個公司包團和婚宴的訂單查詢，可見市民對香港疫情持續受控有信心。美麗華旅行社總經理李振庭指，期待本港郵輪重啟將有助刺激遭受重創的旅遊經濟，從而帶動受到新冠疫情影響的旅行社業界的業務。

為了嚴防病毒傳播，郵輪會有鮮風由船外抽入，過濾後再供應全船，並由另一獨立系統排出，客房與公共區域空氣不會回流。若有乘客出現發燒症狀，會為相關人士進行病毒檢測，若驗出帶有新冠病毒，便會把其與同行乘客送到指定隔離房間，並折返至港口。