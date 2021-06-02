表演不構成除口罩合理辯解　街頭歌手違口罩令被罰款

曾因演唱《願榮光歸香港》英文版而被票控製造噪音的中菲混血兒街頭歌手馬賦馳（Oliver Ma），去年8月在中環街頭演唱時除下戴口罩，因而再被票控。暫委裁判官葉成林今天（2日）在東區法院裁決，指表演不構成不戴口罩的合理辯解，裁定被告違反口罩令罪成，判他罰款3500港元。

22歲被告馬賦馳，報稱無業，傳票指稱他在2020年8月8日，在中環皇后大道中及戲院里交界的公眾地方沒有佩戴口罩，違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。被告早前自辯時承認，他演唱時確實沒有戴口罩。他解釋戴口罩唱歌會影響呼吸及表演，他想與觀眾保持交流及互動，面部表情是重要一環，故不想戴口罩。此外，案發時正值夏天，炎熱及潮濕的天氣令他戴口罩有困難；但他強調自己尊重法例，他由家中出發到中環以及回家途中，他都有戴口罩。

裁判官指出，被告不爭議他於案發時沒有戴口罩，因此法庭只需考慮他是否具備合理辯解不戴口罩。根據有關法例，任何人因身體或精神上的疾病不能戴口罩，進行飲食、用藥或保持個人衞生期間，在公職人員執行職能的過程中被要求除下口罩，接受牙科治療或有關面部的個人儀容護理服務(理髪除外)，以及在非室內地方進行體能活動等特定情況下，都有合理辯解不戴口罩。不過裁判官指出，法例原意是要妨礙疫情散播，被告當日行為不符合上述的合理辯解，因唱歌表演及與觀眾交流並無不戴口罩之必要性；而法例一年四季都要實行，不會因為天氣轉變而獲得豁免。

無律師代表的被告求情時表示，他只因在街頭表演，便遭警方三度拘捕，他感到非常荒謬。他認為事件與他的政見有關，特別在《港區國安法》實施之後，他多次被針對。他透露他的樂器現時被警方充公，靠街頭賣唱維生的他，交罰款有困難，但裁判官指他的樂器被充公與本案無關，著他自行與警方商討，但批准他3個月時間繳交罰款。