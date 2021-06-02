網售歐美流行品牌假貨洗黑錢　海關拘2女涉款560萬

針對打擊網上售賣冒牌貨品，香港海關除根據《商品說明條例》跟進外，亦會展開財富調查追蹤資金流向，在過去半年的偵查過程中，關員鎖定一個銷售冒牌貨集團，懷疑成員利用個人銀行戶口收取及處理所獲取的利益，從而進行洗黑錢活動，涉款約560萬港元。海關經連月深入調查後，今日(2日)採取行動，搜查2個位於元朗的住宅單位，以涉嫌洗黑錢拘捕2名分別39歲及57歲女子。

海關有組織罪案調查科財富調查課指揮官何美玲表示，在2019年5月至去年1月期間，集團利用網上社交平台銷售歐美國家流行的貴價品牌，並以比真貨便宜約半成的價錢吸引消費者。雙方進行交易時，集團會先要求客戶將貨款存入指定戶口，再由該2名被捕女子負責收款。

關員分析她們名下2個戶口的交易紀錄時，發現2個戶口在該段期間有超過4,000宗存款，當中9成介乎500至3,000多港元不等，大部分均由第三者存入，而相關金額大多與集團在網上售賣的貨品標價相同，故有理由相信屬交易所獲的犯罪得益。

而被捕女子除了收款戶口外，亦會利用另外2個戶口處理犯罪得益，並於短時間內以現金或轉帳方式提走款項。她們會使用洗黑錢人士慣常使用的「分層交易」方式，將款項在名下4個戶口互相轉換，每次轉換數千至數萬港元不等，當中累積次數高達350次，藉此隱藏非法資金來源，增加調查人員追蹤資金流向的難度。

由於涉案女子在案發時俱報稱無業，背景與戶口內的大額交易並不相符，加上未能提供合理解釋，關員於是作出拘捕行動，並將繼續就她們的背景、資金流向作出追查，不排除有更多人被捕。