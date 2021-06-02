前年反修例示威遭黑暴淋鏹　刑警小虎指傷痛讓他變得更強

前年反修例示威中，在屯門執勤時遭黑暴投擲鏹水彈致全身多處受傷的刑偵探員小虎，走過600多天的非一般治療旅程，至今仍繼續為康復而奮鬥，他指「傷痛讓我變得更強」。

小虎在今期《警聲》細訴心路歷程，指回想2019年10月1日在屯門執勤的情況，仍心有餘悸，面對暴徒們使用鏹酸，其手法極為殘忍，若稍有差池，面對就不只是植皮這麼簡單。受傷後的首個星期，他每天要服用20多顆止痛藥，然而藥力有效時間只有1至2個小時，他不希望依賴藥物，受傷後的第二個星期起，已不再服用院方處方的止痛藥物。

為了治療，小虎過去年都與病房為伴，亦諮詢不同醫學專家，但遭腐蝕性液體導致受傷的病例不多，所以醫療的方向也有限。只要有一絲希望的藥物，不論外敷或內服，他都會嘗試，至今已嘗試50多種藥物，但每天早上，床墊和被單依然猶如案發現場，染上或深或淺的血液。

雨天和夜晚，對小虎來說更是一種挑戰，因為深層神經組織總會活躍起來，讓他感到疼痛萬分。時至今日，他已跨過無數難關，雖然人不在警隊，但從沒有忘記警察的身份，「無畏無懼」這形容詞更是我的精神寄託，他期望早日歸隊，履行入職的承諾，背負執法的使命，及實踐「守城」的精神。