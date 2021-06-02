去年財會否決開職位　運房局再申設過渡性房屋小組副主管

運房局要求在房屋署開設一個首長級職位，以監督過渡性房屋小組的工作。

政府早前宣布將在未來3年提供合共1.5萬個過渡性房屋單位。運輸及房屋局於2019年及2020年向立法會提交文件，要求在房屋署開設一個首長級職位，以監督過渡性房屋小組的運作，惟相關建議於去年7月在財委會上被否決。運房局今年再度捲土重來，向立法會建議開設首長級丙級政務官編外職位，職銜為過渡性房屋專責小組副主管，年薪約為228萬港元，即月薪約為19萬港元。

運房局稱，新增的專責小組副主管，將負責帶領該小組評審和監察資助計劃下所有獲資助的過渡性房屋項目的預算和開支，並監督監察機制，包括完備的審核程序和審計措施，而有關人員任期至2025年3月31為止。該局稱，將因應未來4年過渡性房屋的發展，再檢討該職位及專責小組內其他有時限非首長級職位是否須予保留。

目前房屋署有14個由香港房屋委員會撥款，開設屬首長級薪級第2點的助理署長職位。運房局稱，曾研究可否重行調配房署該首長級薪級第2點職位，以承擔擬設首長級丙級政務官編外職位的職務，但因該人員的現有職務已極為繁重，實在無法承擔額外的工作，故認爲安排並不可行。