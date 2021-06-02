警方經進一步評估　6.4在全港各區部署5000警力戒備

警方連續兩年以新冠肺炎疫情為由，反對支聯會於6月4日當晚在維園舉行燭光晚會，有關上訴亦被駁回，惟觀乎周日(5月30日)仍有市民進行示威活動，警方經過進一步評估後，將於6.4當日部署5,000警力候命，在全港各區戒備，當中包括總部及5大總區應變大隊的人員，應對可能出現的違法活動。

消息指，鑑於過去曾有市民於6.4晚上，在尖沙咀海旁、九龍及新界不同地點進行集會，警方經過進一步評估後，認為有需要從防疫及防止非法集會兩方面介入，故當日會部署5,000警力候命；另外，當晚亦會封閉維園的中央草坪、籃球場及足球場，防止有人聚集。

據悉，鑑於警方已禁止6.4當日在維園的集會申請，上訴委員會亦已駁回相關上訴，故此任何人宣傳丶鼓吹或明知而參與在維園的集會，均屬違法。而根據法庭就去年6.4集會的案例，明確確立明知而參與被禁止的集會，有可能會被判處監禁刑期。

消息指，警方有責任跟從法庭相關的判決，嚴正執法，不會縱容明知而參與集會的人士。至於支聯會因其「結束一黨專政」的綱領，被質疑涉嫌違反《港區國安法》，若在場人士呼叫相關口號或違法。據了解，警方實際執法會視乎相關人士所作的行為，以及按照現場所搜集到的證據作決定。