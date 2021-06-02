槍械偷運情況嚴重　當局擬11月將配件納入規管

走私偷運槍械情況近年漸趨嚴重，保安局文件顯示，去年香港海關發現走私槍械案件達35宗，按年增加28宗，增幅達4倍。行政會議上月建議修訂《火器及彈藥條例》，將多項槍械配件納入條例監管之內，包括身管、槍膛或子彈輪；槍架、槍身或機匣；以及槍閂、槍栓或槍膛尾部用作容載發射的壓力的其他裝置。有關附屬法例預計本周五刊憲，並於下周三向立法會提交附屬法例進行先訂立後審議程序，最終預料於今年11月1日正式生效。

有關走私真槍案件有上升趨勢，海關發現不法之徒藉付運航空包裹走私，而真槍經常被拆成多個部分個別付運，並包裝成其他產品報關，作為掩飾；加上警方近年檢獲的真槍數目及型號同樣令人憂慮。在2018年至2020年間，警方合共檢獲56支真槍。單在2019年，警方便檢獲30支真槍，包括手槍及長槍。

因此為避免槍械繼續以拆件方式運到本港再作組裝，行政會議建議加強槍械定義規管，將槍枝身管、槍膛或子彈輪；槍架、槍身或機匣；以及槍閂、槍栓或槍膛尾部用作容載發射的壓力的其他裝置，列入監管。即使以上配件欠妥善或失修，又或只要經過修改及改裝就能用作火器用途，亦會被視為「槍械」而受規管。

政府早前就關於真槍元件的規管進行了為期4星期的公眾諮詢，諮詢期在今年3月16日完結，共收到257份意見書，包括香港律師會、香港大律師公會、香港保安業協會、香港物業管理公司協會及部分政黨所提交的意見書。當中有超過八成半人支持法例對火器元件作出更明確的定義，並同意規管擬議的重要火器元件。

然而，政府預料修例會影響部分現有持牌人，因此將修訂條例生效日期訂於今年11月1日生效，以便受影響人士在寬限期內處置有關元件或向警方申請牌照。