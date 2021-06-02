本港僅3%水域受保護　遠遜聯合國要求　環團聯署促擴保護區

聯合國為了履行《生物多樣性公約》，要求各地2020年或之前保護10%海洋，但香港目前只有少於3%的水域受到保護，保育行動嚴重落後，對海洋物種多樣性造成威脅。多個環保團體今(2日)發起網上聯署，要求港府檢討海洋空間規劃，並在2030年前把本港30%水域劃為海洋保護區。

下周二(8日)為是聯合國「世界海洋日」，「與海洋為友工作小組」與350香港、世界自然基金會香港分會、守護大嶼聯盟、生態教育及資源中心等15個環保及關注團體今發起網上聯署行動，要求港府履行《公約》責任。環團指本港現時有海下灣、沙洲及龍鼓洲、大小磨刀等6個海岸公園和鶴咀海岸保護區，並擬建兩個海岸公園，世界自然基金會建議列水口、西及南大嶼山、南丫島南、果洲群島、白泥等7個地區為保護區。環團指，香港現錄得近6,000種海洋物種，例如白腹海鵰、海筆等，但港府不斷強推填海工程，用上的機沙亦因含大量懸浮海中而不沉降的「石粉」，致填海區域受污染，白海豚和江豚的出現次數持續下跌。

環團又指，本港仍未達到《公約》中，要求在2020年限期前要求保護10%海洋面積比，不足以履行香港對中國及國際社會的責任，要求香港盡快檢視海洋保育政策，推行海洋空間規劃，並至少擴大10倍現時的海洋保護區面積，並訂立相關時間表。網上聯署至本月26日。