昨多5人打疫苗不適送院　政府瞞報打針副作用谷針

政府為推高本港新冠疫苗接種率，選擇不公布市民打針後出現的副作用情況，掩耳盜鈴般妄圖消除市民對疫苗安全的憂慮。繼昨日(1日)不公布市民打針後出現的副作用情況後，政府今晚(2日)公布昨日打針不適送院數字時，再次將相關患者的資料及病情隱瞞，只交代昨日共有5人打疫苗後不適送院，當中4人已經出院，1人留院觀察。

另外，今日(2日)共有3.24萬人接種了疫苗，並有約4.17萬人預約接種。截至今日，已有約141萬人打了首劑疫苗，當中約104萬人更打齊兩針。

翻查資料，本港自今年2月26日正式開展疫苗接種，政府亦由3月1日起每日於新聞稿中以附件形式，交代前一日打針送院人士的情況，包括送院人士性別、年齡、於何處打針、接種何種疫苗、針後出現哪些副作用、送往哪家醫院救治，其最新病情，以及是否需要留院等。

不過，政府自昨日起不再公布市民打針後出現的副作用情況。政府發言人解釋 ，過往從社區疫苗接種中心或醫管局轄下的指定普通科門診診所送院的人士，其送院原因絕大部分都是由於接種後出現常見的副作用，這些人士亦大都毋須留院。因此，決定由昨日起每天的疫苗接種計劃新聞稿，只提供截至當日0時0分的過去24小時的送院個案的數字和撮要資料，但若發生嚴重或危殆的送院個案，則會提供有關個案涉及的症狀和送院資料。