冚油麻地5釣魚機賭檔　警拘21人包括假難民

油尖警區特別職務隊警員，根據線報及經調查後，在本周二及周三(6月1日及2日）展開代號「閃攻」的打擊非法賭博行動，搜查油麻地區內多個單位，分別於廟街、上海街、吳松街、庇利金街及彌敦道，搗破5個非法釣魚機賭檔。行動中，警員檢獲20部釣魚機及射擊遊戲機、45張遊戲卡及一批讀卡器。

警方拘捕10名男子、6名女子、2名內地漢、1名尼泊爾漢、1名巴基斯坦聲請漢及1名菲籍女遊客(27至62歲)。當中3男1女子涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；其餘17名男女賭客則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，賭客們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。