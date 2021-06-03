東方日報A1：逼針無底線　盲訂通關條件　政府一廂情願

港府威逼利誘盲谷針3個多月，新冠疫苗接種率仍未見起色，通關之路遙遙無期！政府多番聲稱接種疫苗是通關必要條件，原來一直以來只屬一廂情願，政府昨在立法會上透露至今未獲中央通知，打疫苗是否能夠免檢疫往返內地，意味通關之路仍未見曙光。當局為求進一步谷針，擬將內地及德國合研的復必泰疫苗接種年齡降至12歲青少年。有學者表示，內地一直以確診個案清零作為通關準則，質疑港府自訂通關標準，未有清晰交代如何穩定疫情、維持清零，只單方面谷針給予市民假希望，做法本末倒置。

港府上月尾聲言，港人前往內地的通關條件離不開兩個，包括本地疫情達致清零，以及接種新冠疫苗，這兩方面均為政府未來工作重點。但政府昨被問及有否向中央提出與內地免檢疫通關時，方解釋至今未獲通知打疫苗是否能夠免檢疫往返內地，但有關工作仍不斷進行中，相信仍需要一段時間。當本地清零日數能穩定下來，就更有條件與內地談通關，並強調接種疫苗是免檢疫通關的必要條件。

港府引述國務院副總理韓正指出，明白通關對香港社會民生和經濟恢復至為重要，但因為世界各地疫情仍嚴峻，大家都要付出很大代價防控，因此要十分謹慎。港府又指，高興見到很多商界響應政府呼籲，提供誘因鼓勵市民接種疫苗，但被外界批評「出口不出手」時，死撐這是民、商、官共同責任。

本港接種率一直偏低，港府有意進一步下調接種年齡。據悉，顧問專家委員會一致同意將復必泰疫苗的接種年齡限制，由現時的16歲降至12歲。食物及衞生局局長陳肇始指，若降低接種年齡，會與教育局商討細節，包括是否安排到學校接種等。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相關疫苗藥廠的第3期數據，研究逾2,200名12至15歲人士接種疫苗，發現其產生的抗體較16至25歲群組高1.8倍，認為數據理想，相信很容易能作出決定。

許指出，一旦降低接種年齡，當局應提供多個方法讓學生接種，例如到校接種，又指如果大部分學生在新學年開學前接種，對全日復課有正面作用，但強調學生只可在戶外活動除下口罩，在室內仍要戴口罩，學校亦需不時進行強制檢測。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，內地一直以確診個案清零作為通關的準則，從未聽聞注射兩劑新冠疫苗是通關條件，質疑港府的說法十分矛盾，自訂通關標準，而港府在如何維持香港長期清零的工作上，如堵塞變種病毒個案來港，均未有明確地向公眾交代，反而只單方面集中在谷針，形容是本末倒置。他又批評，政府單方面谷針會給予市民假希望，以為打針後便可立即返回內地，隨時讓一些慢性疾病的市民，不顧自身健康風險而去打針，嚴重危及生命安全。

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