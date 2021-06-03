觀塘工廈派對房間涉違規經營　拘負責人票控12客

觀塘警區雜項調查隊，昨日(2日)晚上10時展開代號「勇爵」反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，發現一間位於觀塘道472至484號官塘工業中心的派對房間正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

行動中，7男5女(19至22歲)涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款告票，每人罰款5000港元；另外由於他們均未能出示安心出行紀錄及未有接種新冠病毒疫苗，警員遂向他們發出口頭警告。警方將拘捕該派對房間的負責人。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）訂明，派對房間進行營業，顧客及員工必須完成接種第一劑新冠疫苗。另外，處所負責人亦應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃描安心出行二維碼。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。