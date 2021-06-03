葵青滅罪會聯同少訊推小精英教材　培育守法新一代

為加強幼童的守法意識及正向思維，葵青區的撲滅罪行委員會、少年警訊、耆樂警訊等組織合作，出版了一系列以「小精英·遊葵青」為主題的教材，當中包括圖書、情境圖、學習小冊子等，以當區的景點如青馬大橋，挪亞方舟等作為背景，引入生動的人物及情節，再配合短片等多媒體元素，讓教師可使用生活化教材培養幼童的正確價值觀。由於教材試行後反應正面，該區正籌備出版新一版教材，會以節日為背景，國民教育及全港各區的地標為主題。

葵青區滅罪委員會主席劉興華表示，滅罪委員會大約在去年底決定推出教材，讓孩子關注社區和培養守法意識。荃灣及葵青區幼稚園校長會主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲介紹指，教材中有一本A3尺寸的圖書，內容主要是多個設計角色「小精英」在10個葵青區地標遊覽，當看到有人作出不正確行為，如破壞公物、騷擾他人時，「小精英」便會出言制止，主要供學校教學之用。

教材中亦有一本A5尺寸的圖書、一本「學習小冊子」、10張延伸情境圖及詞語貼紙等，讓家長可在家中與孩子重溫學習內容。保良局張心瑜幼稚園參與試用該套教材，校長高妙娥表示該教材以當區的地標作出發點，與小朋友的生活經歷息息相關，可以培養他們的正確價值觀，亦有助教師融入教程之中。而該校鄭老師則提到，曾有小朋友自教材中認識到，不可以在巴士內飲食，對方在生活中看到相關事情時立即化身「小精英」上前勸阻。

葵青警區指揮官謝振中表示，每一套教材的成本約140元，而在今年3月開始，教材被分發到3間區內幼稚園進行試教並獲得正面評價，因此已與其他持份者探討發展第二版的可行性，現時決定第二版會以節日及全港的地標作背景，望帶出國民教育及中國文化的信息。第一版及第二版預計將於今年9月份正式推出。