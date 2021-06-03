貨船起火刺鼻煙霧侵襲民居　區議員批政府無及時公布造成恐慌

昨日(2日)傍晚昂船洲一艘載有2,000噸金屬廢材的貨船在海面起火，火勢一度升為三級，冒出大量黑煙，刺鼻煙霧隨風吹至多個地區，其中西九龍區一帶煙霧瀰漫，深水埗區的可吸入懸浮粒子(PM10)及微細懸浮粒子(PM2.5)分別超出標準5倍及10倍。長沙灣、沙田、美孚、尖沙咀、九龍塘、大圍等多區亦有市民報稱聞到濃烈煙味及燃燒塑膠的味道，大火今日(3日)早上被救熄。有受影響區域人士批評政府後知後覺，沒有及早向市民公布事件，造成不必要的恐慌，更有寵物因吸入氣體嘔吐。

葵青區區議員林紹輝形容，昨夜9時許石籬整個山頭都聞到濃烈的燒膠味，大批居民以為有火警，紛紛報警，甚至走火警，其中石華樓、石佳樓過百名居民慌張地撤離到地下。消防人員到場檢查，並告知居民是昂船洲有船起火傳來的燒膠味，他們才恍然大悟，「大家完全無聽過有船起火！政府之前社會運動可以一個個市民發短訊提醒，何以昨夜後知後覺?」所幸，昨夜現場未有市民因吸入濃煙需要送院。

民協深水埗團隊亦在Facebook批評，火警後一直未有政府部門向傳媒發出新聞公布，居民一直以為是一般大廈火警，因而召了消防車。不少居民聞到不明毒煙後感到不舒服，包括刺眼、喉嚨痛等，也有街坊表示家中寵物在吸入氣體後嘔吐。他們將會在6月底區議會大會，向消防處及環保署質詢有關火警事故及相關事件，包括船隻有否運載過量金屬或其他貨品，以及火警通報機制。

香港大學化學系博士鄺士山昨夜在Facebook發貼文呼籲市民切勿開窗，並戴上俗稱豬嘴的防毒面具或納米口罩，指刺鼻的濃煙很大機會含二噁英。香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院客座教授黃子惠指出，如果燃燒的物料含有塑膠，則大機會釋出二噁英，不過對人體的傷害則視乎濃度，如果位置空曠、距離遠、時間不長，影響就不大。不過，如果是長者、小朋友，就較大機會感到呼吸困難或「濁親」，而哮喘病患者有機會受刺激，導致哮喘發作。