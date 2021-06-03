收緊高危地區入境檢測難截變種病毒　梁子超籲推酒店隔離阻擴散

港府昨晚(2日)調整邊境檢疫安排，包括增加內地及澳門抵港人士的檢測次數，呼吸系統專科醫生梁子超今早(3日)在電台節目表示，若入境人士自有變種病毒個案的高中風險地區抵港，最好於酒店隔離檢疫，而非家居檢疫。他指已接種疫苗人士的感染及傳播風險雖較低，但亦不能完全應對變種病毒，警告若有個案「走漏」至社區，會造成嚴峻後果。

一名列作本地源頭不明病例的35歲男警員，懷疑因疫苗病毒株污染其檢測樣本瓶而被證實屬「假確診」，被剔出確診個案。梁認為該宗個案疑點重重，初時驗出該名警員的CT值為20以下，顯示其體內病毒載量高，惟入院後多次檢測均未有驗出病毒，在臨床上較少見，認為個案屬於「假陽性」。

梁續指，病毒檢測敏感度相當高，樣本稍受污染亦會影響檢測結果，建議衞生署不論患者病毒量高低，皆可考慮進行快速測試，以了解患者有否帶有「D614D」疫苗病毒株，抑或感染本地流行的「D614G」病毒株。至於有提供新冠疫苗接種服務的診所，他建議應將樣本包放在遠離接種的地方，避免交叉污染。