兩人因科興疫苗污染誤當確診　醫生指疫苗存在病毒基因

繼早前佐敦官涌體育館一名女護士，近日亦有一名男警員的病毒樣本，因受到由內地研發的科興疫苗病毒株污染，而被誤當作是確診個案。有醫生指出，科興疫苗採用滅活技術，含有非傳染性的新冠病毒，但有病毒的基因排序，因此都會檢測出病毒，至於由內地及德國合研的復必泰疫苗，則只有病毒的S蛋白基因片段，而傳統的核酸檢測不會檢測S蛋白位置，因此即使該疫苗污染檢測的病毒樣本，均不會呈確診結果。

上述兩名人士早前當作是確診個案，但兩人的基因排序都顯示為科興疫苗的D614D病毒株，而非第四波主導的D614G品種，顯示兩人的樣本都遭科興疫苗污染，並非真正的確診患者。感染及傳染病科專科醫生林緯遜解釋，科興疫苗採用滅活技術，即疫苗的病毒並非活性、沒有傳播力，但病毒的基因排序仍然存在，透過核酸檢測化驗時仍然會呈確診結果，但病毒並不會增生。

林指出，復必泰疫苗是採用信使核糖核酸（mRNA），即使該疫苗污染環境及樣本，亦不會呈確診結果，因為相關技術只有實驗室製作的新冠病毒S蛋白基因片段，而非整全的基因，而核酸測試又不會檢測S蛋白位置，因為S蛋白的轉變較其他位置快，因此核酸檢測會檢測病毒的E蛋白等位置，所以復必泰疫苗並不會呈確診結果。