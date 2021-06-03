議員批未能處理寮屋問題　政府稱嚴重違規才會取消牌照

全港約有38萬間寮屋，因土地發展、安全問題而需要清拆的有約1000間。

寮屋問題由港英政府年代至今仍未解決。立法會今日(3日)審議「全面落實寮屋及農用構築物過渡政策」議員議案，在地方選區獲12票贊成及5票棄權，以及功能界別11票贊成12票棄權，在分組點票下被否決。有議員批評政府處理寮屋的政策繁瑣，未能處理寮屋問題，強行拆遷或導致市民流離失所。

漁農界議員何俊賢提出議案，指政府處理寮屋問題需要過渡政策，在社會未有發展該地段時應盡量保留寮屋；部分寮屋政策不清晰、宣傳不足，措施及流程過於繁瑣。議員劉國勳批評政府未有妥善處理寮屋問題，居住在寮屋的市民需要「上樓」，但清拆時或許未能符合公屋要求，但又未有足夠資金購置私人樓宇，反問「莫非瞓街？」

另一議員陳克勤指保留部分寮屋可避免居民流離失所，批政府清拆寮屋只是將問題推卸給運輸及房屋局局長陳帆；政府可以容忍劏房，質疑為何不能人性化地處理寮屋問題。議員柯創盛稱，寮屋居民對賠償及安置最為擔心，政府應盡力協助，否則居民將認為政府不近人情。

議員何君堯批評，寮屋是由港英年代一直遺留的深層次問題，雖然政府有安排住戶「上樓」，但是僧多粥少。他早前提出善用北區土地，發展成大量公營房屋，批評政府自1982年制定寮屋政策後，多年來僅作少許修訂，當局並無人性化地解決居住問題。梁美芬則表明會投棄權票，因她所屬政黨並不同意盡量保留現存寮屋，不希望將其合理化。不過，她亦批評地政總署在處理寮屋問題時欠人性化，促請當局做好預算工作，準備安置及補償方案，並致力協助住戶盡快「上樓」。

發展局局長黃偉綸說，寮屋均屬暫准存在，當局並無政策要在短期內大幅清拆所有寮屋，地政總署如發現寮屋登記不符，會發出警告信，及後酌情批准延期；屢勸不改、違規嚴重才會取消寮屋登記牌照。全港約有38萬間寮屋，因土地發展、安全問題而需要清拆的只有約1000間。當局有向居民提供安置補償，包括免入息審查安排「上樓」。

黃偉綸透露，下月推出新措施，包括容許寮屋戶修繕前，毋須向地政總署申請，僅需遞交通知書等文件；而所用的物料亦毋須與1982年登記時所用的物料完全相同，例如原來用木材，日後可改用其他臨時物料，當局稍後會公布相關列表。