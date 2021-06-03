多個團體要求大律師公會罷免夏博義　批評他以政治立場凌駕法律

自夏博義出任香港大律師公會主席後，反對他的聲音源源不絕。他亦是「香港人權監察組」的創會主席，被指不但隱瞞其英國政治背景，更被批評對香港司法制度指手畫腳，經常發表過激言論欠缺中立，引起香港各界及法律界人士公憤要求罷免他。

今早（3日）再有多個團體及市民先後到高等法院請願，促請大律師公會罷免夏博義的主席一職。團體高叫「大狀會不肯罷免、涉嫌包庇夏博義」、「要求國安處徹查、大狀會勾結外力」、「英國政客做主席、滾回老家去」等口號。團體指出夏博義自上任後已要求修改《港區國安法》，又多次美化黑暴，詆毀國家和香港法制，與境外反華政治組織聯繫，一直接受境外的政治利益服務，不斷散播歪理言論，公然進行違法行為。團體同時批評夏博義將自己的政治立場凌駕於法律之上，完全違背專業操守。

團體又指已多次向大律師公會表達不滿及強烈要求公會糾正夏博義偏激的政治立場，但公會裝聾扮啞，毫無回應，令人質疑他們是蛇鼠一窩，大律師公會已變成一個反中亂港的組織。團體要求國安處盡快深入調查大律師公會所有會員及其政治背景，是否有與外國勢力聯繫，並強烈要求夏博義立即辭職。