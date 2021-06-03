許樹昌與歐美專家發表文章　倡東奧為參與者接種疫苗

東京奧運會將於下月舉行，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌聯同英美法等多國專家發表文章，指日本疫情反覆，認為目前容許大量人士入境日本，是低估了傳播風險，政府應確保所有奧運選手及工作人員接種疫苗，以獲得全面免疫，否則不應舉辧。

該文章在《傳染病國際期刊》發表，許樹昌、以及中大醫學院防治傳染病研究中心副主任李瑞山，聯同另外16名英美法等國際專家指出，日本剛過了第4波疫情的高峰，而當地的確診個案很大可能被低估，而全球目前在疫情大流行的中段，認為國際奧委會和日本政府，容許來自超過200國家、近10萬名奧運及殘奧運動員、官方代表、記者和工作人員等入境日本，是低估了病毒傳播風險。

專家表示，不排除部分人感染已知或未知的變種病毒，而奧運場外的傳播屬不可避免，尤其運動員共用酒店房間及設施，認為日本必須要求所有相關人士接種新冠疫苗，減低傳播風險，並繼續實施感染控制和檢疫措施。

至於強制接種引伸的公平問題，專家表示，如果藥廠願意捐出疫苗，便可以解決問題，可讓原本無機會接種的運動員都可以打針。若要避免疫苗成效及公平的問題，便可以要求相關人士登機前和入境後，接受核酸檢測，其後10天要密切跟進他們的情況。