地產代理以假單申領逾8萬交際費　判囚7個月

一名前地產代理以含有虛假資料的酒家收據，以欺騙僱主交際費，涉款超過8萬港元。他早前被裁定6項代理人使用文件意圖欺騙主事人罪名成立，還押至今日（3日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官直指案情嚴重，被告屢次欺詐其公司，考慮到涉款金額的價值，最終判罰被告入獄7個月。

本案被告黃冠瑋（50歲），案發時為中原地產代理有限公司（下稱「中原地產」）之地產代理。案情透露，涉事期間被告是中原地產一名小組主管，在西九龍一間分行任職，並獲准申請發還與客人聚餐或建立團隊精神活動的開支。被告於2016年8月至2017年10月期間，向中原地產提交2份要求發還交際費的申請，當中包括6張看來由4間酒家發出的手寫收據。被告最終獲發還共逾13萬港元。惟廉署調查發現，上述收據所顯示的金額並不正確，當中涉款合共逾8.1萬港元，而涉及的4間酒家確認，於其紀錄中沒有相關交易。

辯方今日求情指，被告為人孝順勤奮，獲得家人、朋友及前上司寫信稱讚，而本案僅屬個別事件。惟裁判官判刑時指，被告多次欺詐其公司，即時監禁是無可避免。由於6項欺詐都是採用相同手段，故決定將6項控罪的刑期同期執行，判被告每項控罪的刑期和總刑期均為監禁7個月。

控方另外申請財產復還令，請求法庭頒令被告須交還涉款予受害公司。惟辯方表示，被告早已申請破產，恐無力償還。裁判官結果決定把此爭議押後至6月17日再處理。