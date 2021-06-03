照顧者支援措施欠長遠規劃 　議員轟羅致光官僚

近年涉殘疾、智障人士及長者照顧者壓力過大而引致的倫常家庭慘案頻生。立法會今（3日）討論有關加強對照顧者支援的議員議案，有議員批評政府支援持續不足，其中在場的勞工及福利局局長羅致光更被點名怒轟他官僚，未有體恤處理緊急個案，議案最後以舉手形式表決獲通過。

提出議案的議員梁志祥形容支援照顧者政策如「三無」，即「無錢、無恒常政策措施，無長遠願景」。他批評現正推行的照顧者津貼金額每月只提供2,400港元，不單止領取門檻較高，更是非恒常措施，一直以試行模式推行，需要「3年又3年延續」，欠長遠規劃，可見政府對照顧者支援政策的重視程度有多少。

議員蔣麗芸表示，最近收到一位照顧者求助，因需要照顧30多歲女兒同時照顧患癌丈夫，女兒至今仍未能輪候到照顧院舍，對此感到心力交瘁。她曾就個案去信羅致光希望局方可恩恤處理，豈料發現羅將個案轉介予地區社工，狠批羅「IQ好高，但認真官僚」，更怒罵羅「就係因為社工解決唔到嘅問題，我先搵你啊嘛阿哥」，強調希望局方可摒棄官僚作風，全面檢討對照顧者的支援。

另一議員葛珮帆表示，現時不少年長父母需要照顧殘障子女，「只係抱佢去沖涼都搞唔掂」，當他們生病時又難以尋求協助，故希望政府可提供更多緊急宿位及服務，並將照顧者津貼恒常化，予全職照顧者足夠培訓及生活經濟輔助。議員謝偉銓表示，過去曾就促進私人房屋發展以提供長者適切居所提出建議，如提供誘因予發展商興建更多適合居家安老的單位及配套，但建議涉及不同部門及政策局負責，難期望有政府部門主動跟進，形容情況令人嘆息，他希望政府可以重新研究建議。

羅致光回應時指，雖然本港目前的政策以家居、社區照顧為主，院舍照顧為輔，但目前不論長者或殘疾人士宿位的輪候時間均很長，強調會爭取覓地興建更多院舍，以及考慮購買更多在大灣區內符合要求的適切院舍予香港長者使用。他又指，對照顧者提供有關支援同訓練亦重要，強調要不斷增加資源，又會檢視政策考慮如何有效重整及優化資源等，但提到要提供相關配套亦並非易事。