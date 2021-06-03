出版公司女經理衝擊警防線　認暴動罪候判

前年9月29日網民發起「全球反極權」大遊行，由銅鑼灣遊行至金鐘政府總部。當日一名市場推廣女經理在金鐘道參與暴動，被警員即場制服拘捕。她今日（3日）在區域法院承認一項暴動罪，暫委法官周燕珠將案件押後至6月17日判刑，期間被告須還押候判。

現年30歲的被告黎曉曈，承認於2019年9月29日在金鐘道參與暴動。她原本因藏有一支雷射筆，而另被控管有攻擊性武器罪，不過此控罪今天獲控方不提證供起訴。

案情指，警方未有收到案發當日遊行及公眾集會的通知申請。當日下午1時許，約2萬名示威者在銅鑼灣崇光百貨外聚集及出發，沿軒尼詩道及金鐘道前往政府總部。下午3時45分起，約300名黑衣人抵達政府總部對出的夏慤道後用雜物堵路，令現場交通嚴重受阻。示威者其後擴散至附近其他街道，有人在接連太古廣場及金鐘廊的行人天橋底縱火，另有示威者在添華道向政府總部投擲汽油彈、磚頭、石頭及硬物。至下午5時，約500名示威者繼續在金鐘道聚集，當中包括被告，被告被電視台新聞片段拍到身處示威者前排，企在傘陣後衝擊警方防線。警方及後進行掃蕩，被告在金鐘道近統一中心及太古廣場被警員制服拘捕，當時她戴着安全帽、防毒面罩及眼罩，警員在她身上亦搜出一支雷射筆。

辯方求情指，被告在一間出版公司任職市場推廣經理，正辦理離婚。被告曾接受高等教育，背景良好，被告的母親亦撰信求情，讚揚被告是好女兒。被告對於將要服刑未能照顧父母，感到相當自責。辯方指，被告在案發時未有做出暴力或挑釁的行為，她在案中也沒有扮演主導角色，她被捕時沒有掙扎反抗，並與警方合作，案中也沒有警員嚴重受傷，冀法庭輕判。法官表示需時考慮，遂押後判刑。