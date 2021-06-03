東鐵綫新信號系統至今爆27宗事故　平均約4日壞一次

港鐵早前為東鐵綫更換新信號系統，及陸續加入9卡列車，以配合沙中綫下的東鐵綫延伸過海段。新信號系統在測試時已意外頻生，導致延遲兩季投入服務，並屢傳「假衝燈」等問題。新系統啟用至今日(3日)踏入第118天，運輸及房屋局指出，截至上月31日，共發生27宗與其相關並導致服務延誤超過8分鐘的事故，即平均約4日即壞一次，其中一宗更涉及一列9卡車集電弓出現故障。

運房局向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，指港鐵自東鐵綫新信號系統及新9卡列車投入服務以來，一直按照既定鐵路事故通報機制向運輸署作事故通報，截至5月31日，共有27宗與新信號系統或9卡列車有關並導致8分鐘或以上服務延誤的事故，延誤的主要原因為信號系統或有關列車運作不暢順。

文件指出，其中於4月29日發生的事故，牽涉一列9卡列車的集電弓出現故障，導致供電系統保護裝置啟動，引致服務受阻。而27宗事故中，有3宗涉及信號故障，5宗與9卡車故障有關，其餘則為12卡車出現故障。該局稱港鐵已即時作出相應改善及調校，預料本年第3季會更新信號系統軟件。

該局強調，根據政府與港鐵簽定的沙中綫委託協議，就東鐵綫新信號系統延遲啟用事宜，若確立港鐵因未能履行協議中的責任而導致政府蒙受損失，當局會按協議條款向港鐵追討賠償。實際上，因新系統延期啟用事件，已影響東鐵綫延伸過海、即沙中綫過海段通車時間，港鐵已表明在明年第1季如期通車的目標相當嚴峻，現正追趕進度，有指或會再延遲2季通車。