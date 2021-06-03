涉違國安法被拒保釋　官指鍾錦麟或續危國安

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。總裁判官蘇惠德早前決定只批准部分被告保釋候審，當中不獲保釋的民主動力副召集人、西貢區議會主席鍾錦麟，在3月底往高院申請保釋，但被原訟庭法官杜麗冰拒絕。杜官今（3日）頒下判詞解釋原因，指沒有足夠證據證明，鍾獲准保釋後不會再干犯危害國家安全的罪行。

法官判詞指，鍾的代表大律師稱雖然案發時鍾為「民主動力」副召集人，且有份協助舉辦初選，不過他並無參選，亦沒有指控稱他涉及初選眾籌。大律師指初選後不久，有行政會議成員亦表示，見不到舉辦初選有何問題。大律師又指民主動力現已停止運作，鍾亦已退出其所屬政黨「新民主同盟」，而且鍾亦自2012年起一直擔任區議員，品格良好，如獲保釋將會多花時間照顧其不足一歲的女兒，不會再干犯相關控罪。

律政司一方則指申請人當時於民主動力擔當重要角色，且為該組織的銀行帳戶簽署人之一，並曾就初選呼籲他人作財政上支持。律政司一方又指，相關的眾籌款項經過不同的戶口，最終流至民主動力的銀行帳戶，質疑此舉是為逃避警方的調查，且與洗黑錢的手法相近。律政司認為鍾有強烈政治聯繫及影響力，並有足夠理據相信申請人會繼續作出危害國家安全行為。

法官在判詞表示，考慮過雙方陳詞後，認為沒有足夠理由相信鍾獲准保釋後會不再作出危害國家安全行為，故拒絕其申請。