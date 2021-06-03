逾60%受訪者認為網絡充斥假資訊　團體促修例規管

網上充斥假資訊及煽動仇恨的言論，對社會帶來負面影響。有團體今日(3日)公布「網絡媒體及社交網站言論生態」問卷調查結果，逾6成受訪者表示網絡媒體及社交網站充斥濫用言論自由以散播假資訊的風氣，又指假資訊問題對生活造成困擾。

青研香港在5月23日至6月1日期間，成功訪問837名市民。結果顯示有64.2%的受訪者認為網絡媒體有不少假資訊；64.4%的受訪者認為社交網絡營運商有責任規管平台的資訊符合真確性；64.2%的受訪者認為現行規管網絡媒體及社交平台的法律不足。

議員陳恒鑌指互聯網的傳播令假資訊的「傷害力」倍增，舉例指反對修訂逃犯條例風波期間，「新屋嶺強姦」、「爆眼女」等假資訊煽動仇警情緒；「安心出行」流動應用程式「監控行蹤」等謠言亦影響抗疫工作。他強調部分假資訊基於真實消息，容易令人混淆，甚至引起社會混亂、危害公眾安全。他又批評政府對網絡假資訊仍缺少有針對性的立法，對假資訊「不設防」的態度十分不理想。

團體發言人周元谷促政府立法制訂更嚴謹的網媒註冊制度，稱部分網媒甚至連公司註冊或社團註冊都沒有，如發生失實報道，執法機關或受害者亦無從查起。團體召集人陳志豪則認為應該完善規管社交網站的法例，建議網絡帳戶可以使用網名，但註冊時需要提供真實資料，如用戶發表不實消息或違法內容，則需要承擔法律責任。