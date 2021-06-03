醫委會前委員兼律師　涉藉公務之便找生意遭廉署控告

廉政公署昨日(2日)落案起訴一名香港醫務委員會(醫委會)前業外委員兼律師劉慧兒，控告她涉嫌藉公職之便，披露一名投訴人的個人資料及投訴詳情，再唆使對方聘用她，以向一名醫生提出民事申索。廉署早前接獲貪污投訴展開調查，徵詢律政司法律意見後，落案起訴被告藉公職作出不當行為罪名，違反普通法。她已獲廉署准予保釋，案件明日(4日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

劉慧兒為一名事務律師，並於2012年1月24日至2018年1月23日期間為醫委會其中一名業外委員。涉及案件的一名投訴人於2015年6月向醫委會投訴一名醫生，指該醫生涉嫌專業失德。該宗投訴其後轉介至醫委會的初步偵訊委員會作初步調查，而劉慧兒獲醫委會委任為該初步偵訊委員會的成員。

控罪指被告涉嫌於2017年4月1日至2018年1月23日期間，身為醫委會業外委員執行職務或相關事情上，無合理辯解或理由而故意做出不當行為。廉署發現劉慧兒曾向一非政府機構的社區組織幹事，披露投訴人的個人資料，以及其投訴該名醫生的詳情。

此舉動引致該社區組織幹事安排投訴人，與劉慧兒於2017年5月26日會面，期間唆使投訴人聘用她向該醫生提出民事申索。最後劉慧兒的的律師事務所成為投訴人的代表，以協助投訴人作民事申索。廉署調查發現，劉的律師事務所其後要求投訴人支付逾52萬港元律師費。