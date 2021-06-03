昂船洲貨船三級火　抽水泵失靈致船身傾側　增救火難度

昂船洲大橋對開海面昨日(2日)有貨船發生三級火警，一艘運載大量金屬廢料的100米長貨船起火冒出大量濃煙，全港多區市民均表示聞到煙味，更引起多宗火警誤報。火勢延續至今晨(3日)，消防經通宵撲救後終將火救熄，惟起火原因仍然有待調查。

消防處分區指揮官(海務及潛水)于文陽指，昨日消防處接報後，派出2艘滅火輪於14分鐘後到場，當時發現涉事貨船一旁，有兩艘各約45米長的躉船正將一批金屬廢料吊運至起火貨船。貨船尾艙位置起火並冒出大量濃煙，滅火輪上消防員隨即動用船上水炮灌救。

在場消防員根據風險評估，進一步召來增援，並動用滅火泡沫炮灌救，以減輕起火貨船船身所承受的重量。惟當時貨船開始傾側，火勢轉趨猛烈，消防於是撤走起火貨船及該2艘躉船上22名船員，他們經滅火輪載上岸，均無受傷。

于續指，由於現場風浪影響消防員登船撲救，而船上堆積大量回收金屬廢料亦導致滅火泡沫及水流向船底，而未能直達火源，初步亦發現貨船抽水泵未能正常運作，以致船身積水有15度傾側，增加撲滅難度。

船上火勢於今晨8時05分被包圍，至8時20分大致被救熄，惟起火原因有待調查。事件中消防處共派出9艘滅火輪、32輛消防及救護車，並出動183名消防員及救護員，動用4座水炮及2座泡沫炮灌救。

于指，昨日傍晚時分現場由南風轉吹西南風，惟風力較弱未能吹散濃煙，消防處一共接獲各區市民約20宗誤報，由於吸入濃煙可能會導致刺眼、「攻鼻」或喉嚨痛等徵狀，消防呼籲市民日後遇到類似情況應盡量留在室內並關上窗戶，必要時可用濕毛巾掩蓋口鼻，以減低吸入濃煙中的懸浮粒子，如遇不適亦可報警求助。

據了解，起火貨船的15名船員，11人來自內地山東、黑龍江等地，另外4人為印尼籍，他們年齡介乎24至49歲，現於竹篙灣檢疫中心隔離。