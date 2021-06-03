3個中半山逾百年歷史配水庫　獲古諮會擬列為一級歷史建築

深水埗主教山配水庫古羅馬式建築險被清拆一事惹來全城熱議，此配水庫最終獲古物諮詢委員會通過評為一級歷史建築。古物古蹟辦事處擬將本港其餘3個戰前配水庫列為一級歷史建築，包括雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫，及歌賦山食水配水庫；當中以雅賓利食水配水庫有約133年歷史最為悠久。古諮會將於下周四(10日)開會討論。

繼深水埗配水庫及油麻地配水庫早前獲評為一級歷史建築後，古諮會主席蘇彰德希望今年完成上述3個配水庫評級，之後一併檢視以上5個戰前配水庫的歷史價值，再從中揀選達致法定古蹟門檻的項目，向發展局推薦為法定古蹟。

目前尚在運作的雅賓利食水配水庫、歌賦山食水配水庫及山頂食水配水庫，負責為中半山一帶供應食水。三者的落成年份分別為1888或1889、1903及1897年；而面積分別為37,617、2,152及3,874平方呎。

此外，雅賓利食水配水庫旁有雅賓利食水抽水站，約建於1938至1939年，今次被擬議評為3級歷史建築。而位於深水埗主教山配水庫山腳、位於巴域街的石硤尾健康院，建於1957年，古諮會則建議不作評級。該健康院將原址重建為設有社區健康中心、母嬰健康院及胸肺科診所的新大樓。