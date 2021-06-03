區議員李志宏涉「插水」誣警推跌　被控擾亂秩序

沙田區議員李志宏被指在去年5月，在銅鑼灣遊行期間擾亂公眾秩序。他否認一項在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為罪，案件今天（3日）在東區法院審理。控方指控被告當日站出馬路邊，突然跌坐在地上，之後就大聲指罵有警員推跌他，擾亂公共秩序。

25歲被告李志宏，為沙田區議會禾輋選區之議員。他被控於2020年5月24日，在銅鑼灣堅拿道東及軒尼詩道交界的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

警署警長梁志偉（譯音）今天作供指，當日他任擔任傳媒聯絡隊，身穿便衣及藍色警察背心在銅鑼灣一帶當值。他見到崇光百貨外有大批市民站出馬路，當中包括被告。他上前要求市民返回行人路，因為馬路可能會隨時通車，有一定危險性。不過被告就突然「急速坐低」並指罵梁，說是梁把他推落地下，旁觀者開始起哄。梁否認自己與被告有身體接觸，而被告也沒有受傷，所以他決定不理會被告，繼續工作，亦沒有將此事寫在警員記事冊。梁解釋他不將事件記下，是因為警方在活動期間被人無理指罵是很常見的事。

辯方則指，被告是被另一防暴警察推跌，但當時誤會自己被梁推跌，才會指罵梁。梁否認有同袍推跌被告，強調「我唔知佢急速坐低嘅原因」，所以一直觀察著被告的身體，特別望著他的右手，「睇吓佢隻手會唔會有武器」。辯方又質疑梁一早知道被告區議員的身份，因被告身上掛著議員證，並曾對梁警說「區議員同你哋溝通緊，你推我」。對此梁亦否認，表示自己當時沒有求證他的身份。