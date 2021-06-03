近25%人曾向他人購買檢測樣本包 團體促政府增供應量及派發點

港府一直強調病毒檢測是抗疫策略中重要的一環，目前市民可以在普通科門診診所、部分港鐵站等地點取得深喉唾液檢測樣本包，惟樣本包短缺下，月前傳出有人於網上炒賣樣本包，引起社會關注。有團體今日(3日)發布調查結果，逾8成受訪者認為深喉唾液檢測樣本包數量不足，更有近2成半人曾向他人購買樣本包。

工聯會於5月進行調查，共訪問364名需定期進行病毒檢測的飲食、教育、美容及建造業從業員。結果發現，逾8成受訪者認為深喉唾液檢測樣本包數量不足，有4成人指每次需排隊最少半小時才能取得樣本包，更有近2成半人坦言曾貪方便或擔心未能進行檢測影響工作，而向他人購買樣本包。逾8成人認為政府應增加每個派發點的樣本包數量。

負責調查的團體指出，現時政府每日約派發3.3萬個樣本包，但不同行業的從業員要定期檢測，一般市民亦會需要做檢測，令樣本包供不應求，促政府增加樣本包數量及派發點，回應市民需要。另外，不少市民投訴部分派發點有人會一次領取多份樣本包，建議政府加強措施，甚至考慮實名登記，以限制每名市民每日領取樣本包的數量。