駕貨車衝安全島撞死人　83歲教車師傅囚16月

八旬教車師傅去年在油塘授課後，疑貪方便從輕型貨車的副駕座位爬到司機位，期間意外碰到手掣，令車輛衝前撞到停泊前方的私家車車尾，繼而再衝下斜坡，撞倒兩名正在安全島過路的男途人，釀成一死一傷慘劇。肇事教車師傅早前承認危險駕駛及危險駕駛導致他人死亡兩項罪名，今日（3日）在區域法院被判監16個月，及被勒令停牌5年。法官判刑時指今次意外原可避免，但被告為免車子損毀而選擇直衝，行為極其自私。

現年83歲被告黃啟綿，承認於2020年1月2日在油塘茶果嶺道與高輝道及高安里交界，危險駕駛一輛輕型貨車，導致53歲男子林建榮死亡。法官沈小民判刑時表示，今次意外本可避免，案發歷時約有半分鐘，被告其實有多次機會阻擋車輛繼續向前衝，例如將車撞向停泊的私家車或路邊水馬。但被告沒有這樣做，反而扭軚避開障礙物，任由車輛衝落斜坡，可見他連自己車輛損毀都不願意，行為極其自私，完全罔顧其他道路使用者的安全。法官直斥，被告貪方便從副駕座位爬到司機位，單憑此舉便足以受到譴責。

法官指，被告在庭上答辯時聲如洪鐘，未見有老態，以他的年紀仍可當教車師傅，本來實在了不起。但他遇上交通事故就未能冷靜處理，方寸大亂，這與他具有多年教車經驗的事實不符。對於辯方早前求情指，被告為幫補幼女的家庭，故即使年邁仍繼續工作，而幼女於去年案發後的年底亦已過身。法官就反問，死者的母親何嘗不是「白頭人送黑頭人」，要承受喪子之痛？法官最終考慮到案情、被告年老及其過往交通紀錄良好等因素，判被告2項罪名共監禁16個月。

案情指，被告當日授課完畢，在學員落車之後，便由副駕座位爬過去司機位，之後肇事貨車期間震了一下，且煞車燈熄滅。其後貨車撞到停泊在前方一輛私家車的車尾，再繼續向前衝落斜坡，從後直撞正在安全島過路的死者和另一名男途人，最終才剷上行人路上的樓梯停下。死者送院搶救但終於不治，被告隨後被捕。警誡下，被告表示「架車無『迫力』」，指車輛死火及煞車系統有問題，趕不及響號示意。惟肇事貨車經化驗後證實運作正常，並無失靈。