宋皇臺道組合屋本月入伙　單位附設獨立廚房浴室

九龍樂善堂在宋皇臺道及土瓜灣道交界官地興建過渡性房屋，首批合資格家庭於本月正式入伙。此項目共提供110個1至3人家庭單位，包括2個地下無障礙單位。從示範單位所見，每單位附設獨立廚房、洗手間及浴室。

九龍樂善堂指出，上述項目建築工程於去年6月開始，至今年2月下旬完成所有組合模件安裝。接着進行樓宇設備接駁、安裝、測試及申請入伙紙等工序，並於4月14日正式獲屋宇署批出入伙紙。

樂善堂總幹事劉愛詩表示，項目最大挑戰為位於項目範圍中間的大樹，起初擔心大樹會成為建築限制，但經建築顧問設計及規劃後，最終除保留原有大樹外，更在樹下及樓宇四周建立綠化花圃區，讓綠化空間佔整體建築面積達20%。她認為此安排下，除改善居住環境外，綠化空間亦成為家庭共享休憩的地方，機構日後可於該處舉辦社區共融活動。

此外，該堂已申請位於彩虹彩興路土地，把將來拆卸後的組合屋搬到該土地重新組裝及使用，項目獲運輸及房屋局撥款支持。另外，該堂將於本年度第三季推行全港首個酒店作過渡性房屋項目，而改建前荃灣信義學校作過渡性房屋項目之工程亦於本年第三季展開，預期於明年第一季竣工。而該堂與會德豐之大埔過渡性房屋項目，亦將開始進行顧問招標工作。