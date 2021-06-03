工會接獲近60宗涉虛擬貨幣騙案求助　涉款逾1650萬

疫情下投資騙案激增，當中涉及虛擬貨幣及手機投資應用程式，有議員聯同騙案苦主今（3日）召開記者會，指近日收到近60宗求助個案，苦主損失總額超過1,650萬港元，而單一案件損失達到300萬港元，促請警方加強執法。

議員麥美娟表示，300萬港元騙案的受害人是一名70歲退休人士，騙徒針對不同目標群組，特別是退休人士或家庭主婦等，而受害人一般害怕子女知情而不願透露，她估計現時個案只是冰山一角，事實上受害人高達千名，呼籲市民投資前要同家人商討，不要隨意向可疑人士交出個人資料。

苦主之一、投資騙案關注組發言人陳先生表示，去年9月在社交平台認識一名內地女子，對方聲稱從事代購，游說他加入一個投資手機應用程式，開立帳戶，透過代購家居用品及玉石等賺取佣金，每宗交易的佣金不多於0.4%，其後更招攬300人加入投資。但3個月後，投資公司突暫停運作，戶口更化為烏有，最終損失約3.6萬港元。

另有苦主在朋友介紹下參加投資公司的投資講座，被游說開戶購買由日本政府監管的虛擬貨幣，又以積分制度作吸引，給予免費旅行等，但其後聲稱日本政府不允許虛擬貨幣流通，最終被停止交易，至今未獲退款，損失約21.4萬港元。