日政府冀港澳撤食品進口管制　稱措施欠科學理據

日本2011年發生311大地震後，引發福島核災，至今仍未能妥善處理。日本政府於4月13日公布核廢水排放至大海的基本方針，令當地居民及周邊地區憂慮海洋生態安全。日本相關人士周四（3日）嘗試說明排放政策的安全性，並要求港澳地區撤銷欠缺科學根據的日本進口食品管制。

日方表示，東京電力公司的福島第一核電站儲存的核廢水排放前，經多核種除去設備（ALPS）淨化其中除氚以外的放射物質，並用近百倍海水稀釋方排進大海，做法獲國際原子能機構（IAEA）認可，且在排放前中後均有IAEA人員監測，故相信排放的方法安全，亦會適時公布數據以確保做法具透明度。日方又稱一部分媒體混淆未經稀釋的「污染水」，及符合國際排放標準的「處理水」，今後將透過不同線上線下的渠道作解說。

日本政府相關人士又指，在災後全球共54個國家及地區對日本食品實施入口管制，10年過去，在上月底新加坡取消管制後，包括港澳在內仍有14個國家及地區維持措施。日方希望港澳理解並要求撤回對日本的食品進口管制，又稱管制措施欠缺科學根據。

日方被問到若排放期間發現，核廢水對人體或環境構成明顯影響後，會否停止排放。日方回應則指東電在排放前會充足確保排出的核廢水，不會構成上述影響，並會定時發放正確訊息。而中韓兩國均對日方做法表示反對，被問及會否安排中韓專家視察排放情況時，日方僅表示會以高透明度方式發放資訊，並將安排對中韓人員作個別說明，以及兩國駐日的使館每月會有一次通報。