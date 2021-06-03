政Whats噏：盧維思攬迪士尼　倡遷移海洋公園騰空土地建屋

長期虧蝕嘅香港迪士尼樂園，上年度受疫情衝擊，淨虧損竟高達26.6億港元。至於迪士尼10年嚟都未有善用佔地多達60公頃的竹篙灣迪士尼第二期用地，以致政府去年決定收回土地。當年有份同迪士尼談判落戶計劃嘅投資推廣署前署長盧維思仍然「死撐」，希望政府將迪士尼發展成豪華旅遊熱點，甚至將海洋公園遷至迪士尼側邊。

有「米奇老鼠」花名嘅盧維思今日(3日)出席網上節目時，同意香港迪士尼嘅營運冇想像中咁成功，例如一開始已經犯咗幾個營運同營銷錯誤，不過好快已經重回正軌。盧維思仲好捧場，話自己一直有買樂園年票，70歲大壽時仲喺樂園舉辦派對添。

當被問到支唔支持政府利用竹篙灣迪士尼第二期用地建屋，盧維思話始終認為樂園對香港而言係重要嘅資產，仲落力推銷港府應該將迪士尼打造成一個豪華旅遊熱點，建議將海洋公園搬去迪士尼隔籬。政府就可以喺海洋公園嘅黃竹坑地段起樓，仲話相信可以起3至4個太古城添！之不過海洋公園嘅業績都危危乎，要由政府泵水吊命，若果搬遷咪又再倒錢落海？