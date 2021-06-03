去年母親節示威掟樽　男子擾亂秩序囚6周

一名從事綠化工程的男子，涉嫌於2020年5月10日，在旺角通菜街向警方防線投擲水樽，被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，經審訊後，裁判官梁嘉琪今天（3日）在九龍城法院裁定他罪名成立，判處即時監禁6星期。辯方為被告申請保釋，以待就定罪及刑期上訴，裁判官批准被告以現金1萬港元保釋，期間不准離港，及須每星期到警署報到2次。

控方證人警員鍾志文在審訊中供稱，案發當晚，警方組成防線在豉油街推進，附近聚集數百人並有人叫囂，25歲被告葉浩賢站立在警方防線約30米，在警方發出警告後沒有離去，並將一個水樽擲向防線。他與同袍上前追截，最終成功截停被告。被告當時身穿白背心及戴黑口罩，而且身材健碩，因此鍾對他有深刻印象。裁判官今裁決時指鍾的證供清晰直接，接納他為誠實可靠的證人。

被告自辯時就供稱，案發當日是母親節，他到旺角買禮物。當時他身上攜帶的手套及頸套，是日前上班的工具，他另有護目鏡及口罩，則是用於防疫。他否認向防線投擲水樽，但稱喝水後隨手丟棄空水樽。今日裁判官拒絕接納其說法，指被告當日毋須上班，物品有一定重量，住所亦與旺角有一定距離。被告若真的重視防疫，為何身上沒有酒精消毒液或濕紙巾？被告若只為了買禮物，在警員追截下亦毋須逃跑。

裁判官認為當時現場有警民對峙，被告擲水樽的行為如同火上加油，使情況惡化。被告必然是有意圖透過擲水樽去激使他人破壞社會安寧，遂裁定被告罪成。辯方在求情時，指被告品格良好及無預謀犯案，希望判處非即時監禁式刑罰。惟裁判官表示，文明社會固然保障市民權利及自由，前提卻是守法，雖然被告初犯，但刑罰須有阻嚇作用，故判監是唯一合適判刑。