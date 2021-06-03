補習社誇大師資學歷吸學生　海關拘董事導師等3人

海關今年4月接獲市民舉報，指一間位於九龍城獅子石道的補習社提供服務時，就教師資歷作出虛假聲稱，其中一名導師宣稱在本地一間大學畢業，並從香港高等程度會考和香港中學會考取得優異成績，惟海關經深入調查後，察覺該導師的考試成績不及其標榜，亦未入讀涉事大學。海關今日(3日)採取「放蛇」行動，派人喬裝顧客到該補習社購買相關課程，拘捕涉事的38歲女補習導師、同齡男董事及一名29歲女銷售員。

據了解，涉事補習社擁有14個課室，核准可招收約200名學生，被捕導師在該補習社任職約5年，課程涵蓋初小至高中，主要任教英文班。她所開設的課程每堂約1個半小時，視乎年級收費200至300多港元不等，並已計劃於暑假開班教授初中學生，7堂開價1,800港元，暫時未知過往已有多少學生報讀她的課程。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查組指揮官楊郁文表示，在補習社檢獲一批有關導師虛假資歷的宣傳品，案件仍在調查中，海關會繼續就該補習社其他導師的資料作出核實，以查明其真確性，並正了解涉案董事對虛假資歷是否知情，如發現有任何違規情況，將會果斷執法。

海關提醒商戶遵守《商品說明條例》規定，而顧客要購買服務時，亦應尋找有信譽的商戶。海關明白過去一年受疫情影響，許多學校均暫停面授課程，因此家長及學生可能均擔心學習進度受影響，而最近既為應付快將來臨的考試季而擔憂，又要安排暑期補習班和興趣班，需求殷切，但提醒消費者必須注意相關課程資料、師資及認證等，如遇疑問可以即時向商戶查詢，而購買課程後亦應保留章情、單據等，以便有需要時作出跟進。