相思灣村村霸水上活動店違規經營　地署已將店舖釘契

西貢相思灣村村霸無視法紀，水上活動店繼續違規經營。日前申訴專員公署就東方報業集團（下稱「東方」）去年揭發相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件提出質詢，證實地政總署在違建道路、傾倒廢料及僭建碼頭3項行政失當。但事件未見改善，神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店連日來繼續營業，規劃署近日證實該店屬違例發展，並發出強制執行通知書，要求9月2日前中止發展；地政總署亦將該店「釘契」。議員促執法部門進行聯合行動，甚至可考慮重罰，收回有關房屋及土地。

近日天氣雖然陰晴不定，惟黃子洋經營的水上活動店連日來仍有營業，今日（3日）亦有開門，並有不少顧客前來租艇玩獨木舟。但規劃署最新回覆指，該店在《清水灣半島南分區計劃大綱核准圖編號S/SK-CWBS/2》上劃作「鄉村式發展」地帶，並非新界豁免管制屋宇的處所內作商店及服務行業用途，必須先取得城市規劃委員會給予的規劃許可，才可經營商舖，否則屬違例發展。署方已於昨日（2日）向有關土地擁有人發出強制執行通知書，要求在今年9月2日或以前，中止該處所的違例發展，違者可能會被檢控。另外，該署在1月時亦向上址其他違例者發出強制執行通知書，期限在4月26日屆滿。而違反相關規定首次定罪可處罰款50萬港元，若沒有遵從，每日另處最高5萬港元。第二次或其後再被定罪，可處罰最高100萬港元，以及每日另處最高10萬港元。

地政總署亦指，該店所在位置屬舊批農地，上址構築物不符合寮屋登記紀錄及經警告後仍未有糾正，去年已被取消寮屋登記編號，有關構築物亦因此成為違契構築物。西貢地政處遂向土地業權人發出警告信要求糾正違契情況，惟限期後仍未獲糾正，遂把警告信送交土地註冊處註冊（俗稱「釘契」），該署會繼續留意上址情況。同時，上述構築物部分座落毗鄰的政府土地，涉及政府土地牌照。由於該部分違反牌照准許用途，該署會按照牌照條款作跟進行動。

議員柯創盛指有關水上活動店無視法例，仍大搖大擺經營生意，促涉及部門盡快糾正問題，「該店一定係拖得就拖 ，唔可以再畀佢咁做生意落去」，他建議地政總署可統籌其他部門，如警方作聯合行動，應予以重罰，甚至考慮收回有關房屋及土地，否則以現時市民對社會的監察，定必影響觀感，甚至打擊對法治的信心。至於地政總署涉及3項行政失當，他亦指事件不可接受，該署定要痛定思痛，進行內部檢討，於合理時間內完成檢討。