昂船洲貨船長命火政府通報慢　市民轟後知後覺

青衣以南昂船洲海面，昨日(3日)發生三級船火，逾15小時後始撲熄。火警期間，現場風向由南風轉為西南風，加上只吹微風，未能將濃煙吹散，令西九龍一帶煙霧迷漫。此外，貨船金屬物品焚燒的異味傳遍多區，有市民聞到後頓時方寸大亂，甚至誤以為大廈發生火警，直斥政府未能發放最新資訊。

東網記者今午(3日)到深水埗南昌公園一帶了解情況，何小姐指政府太遲發放消息，因為濃煙會影響空氣質素及身體，「政府應該透過傳媒盡快通知市民，避免大家吸入濃煙引致身體不適。」

關女士則指，透過區議員的Facebook始得知船火的來龍去脈，雖然她的居所與起火現場有一段距離，惟她仍感受到濃烈的氣味。她續指，日後再有同類型事件發生時，政府必須盡快發放消息，並不是由區議員發放，政府一定要履行其職責。

陳小姐亦稱，昨日遛狗時已感覺不適，回家途中更覺喉嚨乾痛，需要飲大量水解困，返家後便將所有門窗關上，以免有煙霧入屋。她又指，需女兒通知才知貨船起火，政府發放消息實在太遲。

此外，司徒小姐謂，在家中可以見到起火現場，當時望出窗外見到煙霧瀰漫及漆黑一片。她即時將門窗緊閉，及將晾曬的衣物收入屋內，整晚亦開冷氣。她認為政府公布受煙霧影響的消息不夠迅速，實在是後知後覺，必須作出檢討。另美孚新邨居民李小姐指，昨晚8時許始知道有貨船起火，且煙霧吹向西九龍區，直至晚上11時政府才公布，政府實在是反應過慢。