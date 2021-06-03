前港腳卓耀國認淋油追債　還押2星期後判刑

前香港足球代表隊成員卓耀國，被指在今年初向將軍澳健明邨2個單位及康盛花園1個單位淋油追債，涉及2宗案件，被控合共3項刑事毀壞罪。被告今天（3日）到觀塘裁判法院再提訊時，承認該3項控罪，主任裁判官錢禮下令將2案押後至6月17日判刑，以待索取被告的感化及社會服務令報告，期間被告須還押候判。此外，裁判官亦下令被告要賠償600港元給事主。

現年26歲的被告卓耀國，報稱任職足球員。他是港足甲組球隊黃大仙現役球員。他被控於2021年1月26日，在健明邨明宙樓某單位，無合法辯解而損壞屬於一名李姓人士的鐵閘和木門。他另被控於2021年1月30日，在同邨健華樓另一單位，無合法辯解而損壞屬於一名莫姓人士的鐵閘和木門。

另一宗案件則指卓於2021年1月16日，在將軍澳寶琳北路康盛花園一個單位，無合理辯解而損壞單位的外牆。

綜合兩案的案情顯示，被告先於今年1月16日，在康盛花園一個單位外潑紅油。其後被告再分別於今年1月26日及1月30日，先後在健明邨明宙樓及健華樓2個單位外潑紅油，並且張貼「欠債還錢 見字速電」的紙張。警方事後翻看閉路電視以鎖定被告身份。被告被捕後，在警誡下招認犯兩案。