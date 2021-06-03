政Whats噏：單仲偕被判刑區會主席將出缺　料梁錦威接替現暗湧

葵青區議會主席單仲偕(𠜎雞)因前年10.1遊行而被控未經批准集結，早前佢承認控罪，被法庭判處入獄14個月、緩刑24個月。根據法例佢嘅議員資格已告喪失，連帶影響到葵青區議會主席職位懸空。據了解，早前有傳副主席張文龍覬覦主席空缺，不過預料最後大夥偏向推舉該區區議員梁錦威上位接替，並預計喺7月大會上舉行主席補選。

《區議會條例》列明，如區議員被定罪並判處超過3個月監禁，而刑期又唔可以用罰款代替，不論係咪獲得緩刑，都將喪失議員資格。若然區議員提出上訴，就會首先暫緩取消資格安排。其實喺𠜎雞被判刑前，已有傳張文龍同區議員冼豪輝或會角逐主席。之不過，及後就傳出區議會部分民主派人士傾向支持梁錦威補位。

對於政府還未宣布𠜎雞嘅議席出缺，就有人意圖問鼎佢嘅主席寶座，𠜎雞就話相信政府好快作宣布，認為總要為補選做準備，但就唔評論有邊個候選人想出戰喇！佢仲透露自己呢排已經分批相約該區區議員同黨友食「散水飯」，睇嚟佢都已經為被DQ做好準備啦。

張文龍就被問到，係咪如傳聞般有意競逐主席職位時，張就話人選方面大家已達成初步意見，但仲未落實，又指大家都覺得呢個位係「豬頭骨」，邊個得閒或有勇氣承擔就去做，而自己都係繼續擔任副主席做支援就得喇喎。

至於大熱人選梁錦威就回應話，𠜎雞判刑無耐，要再討論補選問題，暫時未有下一步計劃，而自己仲未仔細考慮係咪參選。不過，值得一提嘅係，梁身兼支聯會常務秘書部召集人，依家支聯會正被捲入政治風眼，未知將來會否出現暗湧。