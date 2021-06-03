打第2劑復必泰4日後中風　22歲港大醫科生留醫深切治療部

再有市民接種新冠疫苗後出現嚴重副作用。一名22歲港大醫科學生上月21日接種第2劑由內地及德國研發的復必泰疫苗，於4日後即上月25日中風，送往廣華醫院救治後需留醫深切治療部，該名醫科學生初步診斷有中風、腦出血及面癱等症狀。廣華醫院證實事件，並指病人情況穩定。

廣華醫院發言人回覆東網查詢時表示，有一名與東網查詢的身份資料相符的病人，於上月25日經該院急症室入院，現時情況穩定。發言人指，一般而言，如果求診病人曾經接種新冠疫苗，並發生屬於接種疫苗的嚴重或非預期異常事件類別，醫護人員會按機制向衞生署呈報；衞生署的專家委員會亦會進行審議，包括進行因果關係評估。

衞生署發言人回覆指，根據東網提供的病人情況資料，發現與一宗由廣華醫院於上月26日呈報給該署，涉及新冠疫苗異常事件的個案脗合，但報告毋須亦沒有提供有關病人的職業資料。衞生署又指，該個案的22歲男病人，曾於今年4月30日及上月21日，在社區疫苗接種中心接種了2劑復必泰疫苗。

另外，政府公布昨日(2日)再多6人打疫苗後不適送院，但當局繼續沒有提供相關人士的資料及病情，當局只交代他們當中4人已經出院，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。政府又指，今日(3日)共有3.61萬人打針，至今已有約144萬人打了首劑疫苗，當中約105萬人更打齊兩針。