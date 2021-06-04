港島長廊單車徑繼續等　最快2025年始完工

新界區的海濱長廊不僅提供市民緩跑、散步的地方，部分更附設單車徑，惟港島區的長廊單車徑則至今仍未成事。政府早在2016年完成「灣仔北及北角海濱城市設計研究」第二階段公眾諮詢，公眾普遍支持在該段海濱長廊設立多個主題區，而計劃亦擬興建一條長約3公里的單車徑，有望成為港島首條單車徑，單車團體則冀能將單車徑連接至杏花邨至堅尼地城，提升配套打造真正單車友善城市。

「灣仔北及北角海濱城市設計研究」涉及灣仔會展以西起，向東延伸至北角城市花園海旁的休憩用地，涉及約3.8公里長的海濱長廊，除行人道外，當局亦擬沿海濱建造長3.4公里的單車徑，並會分兩種路段，包括共長1.6公里指定休閒單車徑作慢速騎乘；在會展及維園對出共1.8公里路段則讓行人及踏單車者共用路段，計劃可望於今年年底至明年初開始推行，預期最快2025年完工。

單車同盟成員陳家良指，港島單車徑方案由該組織多年前提出，由杏花邨一直延伸到堅尼地城，長達16公里的單車徑，會是最適合市民遊覽維港的途徑，冀政府未來逐段延伸，同時亦希望提升配套，如允許共享單車在市區應用，讓市民實時租車及還車，未來亦可配合渡輪使用，將單車幹線帶到九龍，作為一種環保的接駁交通工具。