海濱長廊爛蓉蓉　步步驚心險重重

政府近年將各區海濱打造成市民悠閒及運動社區樂園，惟不少竟遍布可致受傷的陷阱。東網記者巡查多個海濱長廊，發現不少設施出現耗損要長期圍封，其中落成約6年的屯門青山灣海濱長廊，有超過20項設施損壞；在觀塘，以木板鋪砌的海濱長廊就有逾110處缺口待修，多處木板不但翹起更有螺絲外露；馬鞍山的海濱長廊地磚亦有脹起情況，隨時絆倒途人。

青山灣海濱長廊2015年落成、耗資近2000萬港元，長達800米的海濱長廊，從入口到終點有多達22項設施圍上膠帶，貼着「等待維修」字樣。當中的長者健身設施更屬重災區，長廊上近9成該類設施受損。而長廊的長椅，亦有兩張頂部木條脫落。市民郭女士擔心頂部的木板隨時掉下來壓傷途人，不滿當局愛理不理。記者亦發現，晚上有街燈不亮，入黑後長廊部分位置漆黑一片。而飲水機亦被黑色膠袋圍封並貼上待修告示。

在觀塘海濱花園，以木板鋪砌的臨海步道，更有多達114處被貼上「小心損壞木條」的黃色封條，這些木板除翹起或缺角損壞外，有木板的螺絲凸出地面近10厘米，市民不慎踢倒或會流血收場。至於馬鞍山海濱長廊亦有至少3處凹凸不平，部分地磚並呈「V字」翹起，容易絆倒跑步或路經的途人。經常帶小孩在該處散步的陳小姐直言，對市民構成危險。另外，該長廊亦有兒童設施損壞被圍封。

屯門區議員巫堃泰指，青山灣海濱長廊設施破損已非近日發生，質疑當局用料不當，在日曬雨淋下容易耗損。他又指，曾提出將有關維修工作交由康文署負責，惟民政事務總署、建築署及康文署之間遲遲未能協調，做法官僚，他稱會在區議會再跟進。而議員柯創盛亦促當局制訂清晰指引及服務承諾，加強統籌，列明完工時間及設置熱線供市民查詢進度，提升設施質素。

屯門民政事務處回覆指，過去一年共收到7宗有關青山灣海濱長廊設施損壞的投訴，12個損壞設施已完成維修並解封予市民使用，餘下10個會於今年5月至7月展開。而康文署發言人則指，過去一年，馬鞍山海濱長廊有13宗涉及緩跑徑地面不平的投訴。