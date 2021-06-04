穿鞋不當易患拇趾外翻　9成患者屬女性

穿鞋不當，雙腳隨時會患上拇趾外翻，痛得舉步為艱。有骨科專科醫生表示，臨床上9成拇趾外翻患者都是女士，她們大多數因為長期穿高跟鞋，導致前足受壓，嚴重者會出現腳趾交疊，但可透過做手術，或使用鞋墊來改善病情。

足部拇趾外翻於醫學上被稱為拇趾滑液囊炎，即拇趾向中線偏側，外翻，在趾骨位置突出，形成一個貌如「蘿蔔頭」的突起物。因此拇趾外翻的英文，在希臘文中亦解作「白蘿蔔」，用來比喻拇趾關節側面讓人痛苦的突起物。

骨科專科醫生葉少輝解釋拇趾外翻的成因眾多，可以是由於小腿脛骨，蹠骨，趾骨中的關節外移或半脫位所導致；或天先性蹠骨斜生，以致腳趾順勢外生；或連接小腿肌肉至腳跟的阿基里斯腱太緊，令前足掌受壓大；或嚴重扁平足，令走路時腳趾受壓所致等。

葉少輝指，醫生大多都是靠臨床或照X光來斷症，如果拇趾外翻角度，即第1趾骨和第1蹠骨之間角度超過15度，或拇趾和第2腳趾間角度超過9度時，便屬拇趾外翻。他稱，9成患者為女士，1成為男士，大多為後天影響，成因多為長穿高跟鞋所致，因為鞋跟愈高，前足愈受壓，6成多的患者在20至49歲時發病，其中以20至29歲階段發病率最高。他指患者初期會發現穿鞋時不適，嚴重者大多會出現拇趾與第2腳趾交疊，沒有穿鞋亦會感痛楚，表皮增厚而形成的厚繭，關節或會退化。

若患者症狀未有特別影響生活，葉少輝認為不需急於接受手術治療，輕微者可透過加入鞋墊，穿鞋頭較寬的鞋來改善情況；患者亦可做手術來矯形治療，康復期大概為8星期。若要避免後天形成的拇趾外翻，葉少輝稱應避免長時間穿高跟鞋、尖頭鞋，前者會令前足受壓，後者則因鞋頭過窄而有機會令關節受壓，長期影響便會出現拇趾外翻，他建議在辦公室工作的女士，有需要可帶一雙平底鞋在公司更換。