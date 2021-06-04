東方日報A1：長命火通報拖延　半個香港食毒煙

青衣以南的昂船洲海面日前有貨船發生大火，烈火焚燒15小時，期間運載金屬廢材的貨船釋出濃煙及刺鼻氣味，但大火自前日（2日）下午約5時半起火後，政府延遲逾6個小時通報，跨部門更零應變，期間，深水埗區空氣污染物一度最高超標10倍，可能含有致癌的二噁英毒煙籠罩半個香港，葵涌、荃灣、美孚、大角咀甚至沙田的約數十萬九龍、新界居民驚惶一宵、吸「毒煙」多個小時，不少市民及寵物都因吸入刺鼻濃煙不適！有議員批評政府無及時公布造成恐慌，促請改善緊急事故通報機制，以及徹查起火原因及毒氣成分，釋除公眾疑慮。

前日下午5時26分，一艘盛載近3,000噸金屬材料的貨船突然起火並冒出大量黑煙，濃煙隨風吹往西九龍地區。多艘消防船及水警輪雖趕至現場，但火勢一度猛烈，至當晚11時09分，消防把火勢升為三級，並動用滅火輪水炮和滅火喉灌救。火勢延續至昨晨8時20分終被救熄。消防指，船上共15名船員獲救，事件中無人受傷。

然而，這場火警卻暴露政府跨部門應對異常事故全無章法。保安局指，事件發生後，保安局緊急事故支援組一直與消防處、警務處及相關政府部門保持緊密聯繫，密切留意事態發展。但政府從消息發布、安撫民心、處理大規模異常氣味及毒氣均束手無策。

環境保護署的各區空氣監測站當晚錄得多區空氣質素不佳，當晚10時，深水埗區的可吸入懸浮粒子（PM10）及微細懸浮粒子（PM2.5）分別超出標準5倍及10倍。慘淪「毒氣區」的有西九龍區，美孚、長沙灣及大角咀一帶煙霧瀰漫，遠至青衣、九龍塘及沙田區的市民亦報稱聞到濃烈煙味及燃燒塑膠氣味。有多區居民已因濃煙及無法呼吸，向地區議員詢問濃煙及刺鼻味道何來？是否需撤離時？但緊急事故支援組卻沒有任何安排。

期間，居民只能自救，有人關窗閉戶，有人抱幼兒離家，有學者則在互聯網上教導濃煙下的生存法。直至深夜11時41分，即大火燒足6小時後，政府新聞處才後知後覺發出新聞公告通告事件，但通告只提及火警，沒交代濃煙攻佔半個香港的事。

葵青區區議員林紹輝表示，事發當晚石籬邨近百居民以為有火警，更一度緊急疏散，消防人員到場檢查後，居民才獲告知有貨船起火，他怒斥政府後知後覺，引起市民恐慌；民協深水埗團隊亦批評，火警後一直未有政府部門作新聞公布，以致市民沒法及早關窗預防毒煙攻擊，更有街坊反映有寵物因吸入氣體嘔吐，要求政府有關當局交代相關事件的通報機制。

立法會議員鄭泳舜認為，政府應改善緊急事故通報機制，並公布事件中毒煙所含的物質，釋除市民疑慮；健康空氣行動政策倡議主任賴嘉梨直斥，負責監測空氣污染物的環保署未有派人到場是失職，認為該署應在事發後即時交代各污染物濃度，並建議市民採取關窗戴口罩等相應措施，又建議政府要設立跨部門協調小組處理類似的緊急情況。

海事處發言人回覆指，本周三下午約5時半接報事件，隨即派員前往現場調查，事件中沒有收到受傷或油污報告，該處會跟進調查事件。至於涉事貨船於巴拿馬註冊，名為「AFFLUENT OCEAN」，於5月31日由內地南沙進入香港水域，原定於香港完成裝載貨物後離開前往越南。

環境保護署則回覆指，事發當日傍晚時分維港主要吹西南風，以致火警產生的濃煙隨風吹向深水埗及葵涌一帶。根據環境保護署空氣質素監測站的數據，深水埗及葵涌錄得的懸浮粒子濃度在周三晚8時後上升至較正常高的水平，維持數小時，兩區昨早的懸浮粒子濃度已逐漸回落至正常水平。火警時產生的濃煙主要是懸浮粒子，而該等濃煙影響的大多是火場附近的地方。一般而言，火勢受控後，火場附近空氣中懸浮粒子的含量會隨着濃煙消散而下降。

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