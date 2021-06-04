觀塘碼頭游夜水　男子痛風症發作遇溺

今日(4日)凌晨3時許，一名54歲男子在觀塘渡輪碼頭對開海面游夜水，當他擬上岸時，在離岸約3米處疑因痛風症發作，失去力氣登岸，遂高聲呼救，途人聞呼叫聲查看，發現有人遇溺，於是報警求助。一艘水警輪接報趕至，警員將事主救起，救護員替其披上保溫錫紙，再將他送院檢驗。

早前有醫生指出，痛風在香港愈來愈普遍，單單在過去10年，發病率已增加2至3倍，導致痛風的原因主要是遺傳及飲食問題等。痛風發作時，患者會在數小時內經歷突如其來的巨痛，常見的痛處為腳趾公、手指等。

大部分的痛風皆可透過藥物治療，溶掉尿酸結晶後通常可以根治，但患者若長期沒有得到適切的治療，導致尿酸結晶侵蝕了關節，便可能出現不可逆轉的關節變形；若患處出現細菌感染等併發症，嚴重者更需要進行切除手術。

有約三成曾痛風發作的患者會再次經歷痛風，而在第二次發作後，約七至八成患者皆會再次復發。不少曾痛風發作的患者，在復發時會到藥房購買成藥，但若有藥房售賣了不恰當分量、或是不適當類型的藥物，有可能導致腎功能損壞，余建議若市民懷疑自己痛風發作，最好的處理方法是求醫。針對曾痛風發作的患者，最重要是控制飲食，切勿進食過多含豐富嘌呤的食物，如牛丸、牛肉、內臟、蝦、蟹等。亦有人因為常年進食過量的魚類而導致痛風。